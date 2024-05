VIDEO Pnrr - a Napoli Conte furibondo con Schlein e Gentiloni | Da lui attacco vigliacco

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Non un comizio, ma un uno contro tutti. Sul palco del teatro Acacia, a, Giuseppechiude il tour elettorale in Campania. E lancia bordate ovunque, dal governo Meloni agli ex amici del Pd. “Mi devo togliere un sassolino – dice -, noi abbiamo portato 209 miliardi del, loro (il governo, ndr) invece sono a meno 13 miliardi”. Il grido d’allarme, infatti, è “siamo tornati alla vecchia austerità, avremo tagli lacrime e sangue a sanità, istruzione e politiche del lavoro”. La stima della scure è appunto 13 miliardi di euro.Il leader del M5S è da solo sulla scena, come in un monologo teatrale. La location si presta anche. Ma le bordate più pesanti le riserve ai (per ora) ex alleati dem. “Da ultimo, commissario europeo, l’ho nominato io – spiega -, è stato capace in piena campagna elettorale di farci unvergognoso”. L’uomo del Pd nella commissione Ue ha toccato il, totem della narrazione pentastellata.

Napoli, Conte molto più avanti rispetto a Pioli. Questa sera potrebbe regalarci notizie (Sky) In attesa della decisione di Gasperini, il Napoli non resta con le mani in mano. Le altre opzioni sono Conte e Pioli, con l’ex Tottenham è in netto vantaggio. ilnapolista

Orlando: ”Con 100 mln se sei bravo puoi ricostruire e fare la squadra. A quel punto con 200 mln tra Osimhen e Kvara, uno come Conte potrebbe anche dire sì con certe cifre da investire sul mercato” Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: Su Kvaratskhelia si è mosso il PSG, che potrebbe mettere sul piatto 100 mln: “Come fai a rinunciare a certe cifre? Il calcio italiano non può permetterselo. terzotemponapoli

Conte, reddito cittadinanza Ue sia imposto anche in Italia - conte, reddito cittadinanza Ue sia imposto anche in Italia - Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe conte, a margine del suo incontro con i cittadini al mercato di Casoria, in provincia di napoli. "Ci batteremo - dice conte che era insieme ai ... ansa

KISS KISS - Napoli, ore calde per la panchina: Conte in pole, il punto su Gasperini - KISS KISS - napoli, ore calde per la panchina: conte in pole, il punto su Gasperini - "Ore calde per il futuro della panchina del napoli. La società, sapendo che Gasperini è ancora sotto contratto, potrebbe decidere di non aspettarlo e affondare il colpo sul nuovo tecnico. Antonio Cont ... napolimagazine

Sky, Di Marzio: “Oggi il Napoli ha sentito Conte in attesa di Gasperini” - Sky, Di Marzio: “Oggi il napoli ha sentito conte in attesa di Gasperini” - Di Marzio, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo Instagram a proposito della questione allenatore. Queste le sue parole: “Oggi il napoli ha tenuto vivi i contatti ... mondonapoli