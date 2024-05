Video l’Eredità 24 maggio 2024 | Alessio di Cislago

(Di venerdì 24 maggio 2024)di venerdì 24. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando del programma, èdi(Varese).è un tecnico informatico e si sta preparando per correre la maratona. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 42.500 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 75.000 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).del 24-5-La soluzione della puntata è: INTERESSE.

Wild Cards rinnovata per una seconda stagione, una promozione in The Handmaid's Tale e altre news in breve - L'attrice interpreta Naomi, l'amica di Serena Joy Waterford ... Lorenza Izzo raggiunge Diego Boneta in El Gato di Prime Video Lorenza ...di Frank viene superato dalla scoperta che la sua unica eredità, ... comingsoon

'Marcello mio': la recensione del film di Christophe Honoré con Chiara Mastroianni in concorso a Cannes 2024 - ...- In concorso a Cannes 2024 - Trailer ITA HD Watch this video on ... Perché quel tipo di eredità è un privilegio per loro, prima che ... si stendono sul pavimento con l'orecchio contro il parquet, e la ... rollingstone