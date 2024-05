VIDEO – Inter - la Serie A presenta il docufilm del ventesimo scudetto!

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’conquista ilin una stagione particolarmente impegnativa, ma gloriosa. La LegaA ha raccontato al cavalcata dei nerazzurri verso locon unoriginale prodotto da loro.– “Legailgalactic”, una nuova produzione originale firmata Lega, realizzata per raccontare lo straordinario percorso dell`in Campionato verso la conquista della seconda Stella. “galactic” ripercorre le tappe che hanno portato la squadra guidata da mister Simone Inzaghi a vincere ildella sua storia. Un trionfo indimenticabile per tutti i tifosi nerazzurri, raccontato attraverso l`utilizzo di immagini inedite, dietro le quinte edviste esclusive ad alcuni protagonisti del Club, tra cui Javier Zanetti, Matteo Darmian e Marcus Thuram”.-galactic! Una produzione originale LegaA NON LA PRIMA VOLTA – “galactic” è la terza produzione originale firmataamente da LegaA, dopo quella realizzata nel 2022 intitolata “Fino all`ultimo secondo”, dedicata al Campionato 2021/2022 e alle grandi emozioni vissute in quella stagione, e “Un giorno di Sole”, il– vincitore della `Guirlande d`Honneur` al Ficts Fest 2023 – con protagonista Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna arbitro del calcio italiano ad aver debuttato inA TIM”.

Arriva un solo verdetto al termine della seconda giornata dedicata alle finali della post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: nei play-off per il terzo posto la SIS Roma batte per 15-10 il Rapallo, chiude la serie sul 2-0 e centra così la qualificazione alla Champions League 2024-2025. oasport

Inter, Inzaghi miglior allenatore della stagione. De Siervo: "Non poteva che essere lui, alla consacrazione definitiva" - Inter, Inzaghi miglior allenatore della stagione. De Siervo: "Non poteva che essere lui, alla consacrazione definitiva" - Dopo aver conquistato lo scudetto con l'Inter, il premio di miglior allenatore della stagione va a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, fa sapere la Lega serie A, riceverà in occasione della ... tuttojuve

Milan, Pioli ha lasciato Milanello per l'ultima volta | VIDEO - Milan, Pioli ha lasciato Milanello per l'ultima volta | VIDEO - Stefano Pioli ha lasciato Milanello. Per l'ultima volta. Nelle scorse ore infatti il Milan ha comunicato che l'allenatore non sarà sulla panchina di San Siro nella prossima stagione. Così, alla ... gianlucadimarzio

Pensieri di addio per Di Lorenzo: anche Juventus e Inter alla finestra | CM.IT - Pensieri di addio per Di Lorenzo: anche Juventus e Inter alla finestra | CM.IT - Il capitano del Napoli Di Lorenzo sta valutando la possibilità di lasciare il club: tra i club interessati, ci sono anche Juventus e Inter ... calciomercato