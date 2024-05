Vicenza | Tir carico di bestiame si ribalta in autostrada - strage di mucche e fuga di massa video

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unadi, poi ladi quelle superstiti lungo l’, sotto lo sguardo stupito degli automobilisti. Un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.30 di ieri mattina tra i caselli di Montecchio Maggiore eovest in direzione Venezia ha coinvolto un camiondiche si èto lungo la A4, causando il ferimento del conducente e la morte di diverse. Alcuni animali sono rimasti intrappolati nel veicolo, mentre altri sono riusciti a fuggire sulla carreggiata dell’. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e i veterinari dell’Ulss 8 Berica. Le autorità hanno poi recuperato gli animali che si sono mossi in direzione diovest. Idell’incidente con leinFonte: Instagram/welcometofavelas 4k; Lapresse L'articolo Secolo d'Italia. .

