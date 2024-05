Viborg-Odense BK sabato 25 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilsta lottando per il settimo posto, che nel caso fosse raggiunto si tradurrebbe in un difficile playoff contro il Copenaghen o il Nordsjælland per un posto nella Conference League-25, mentre l’BK si gioca l’ultima carta per evitare la retrocessione anche se il suo destino ormai dipende soprattutto da altri. I criteri InfoBetting: Scommesse Sportive e