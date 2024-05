Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2024)24 MAGGIOORE 09.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE SULLA PONTINA, PER LAVORI, CODE TRA VIA CLARICE TARTUFARI E VIA DI TRIGORIA VERSO POMEZIA. A CIAMPINO, CODE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E L’INCROCIO CON L’APPIA. TORNATA REGOLARE LA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI CON RESIDUI RITARDI. PARLIAMO ORA DI EVENTI: TORNA A LATINA LA MANIFESTAZIONE BIANCO ROSSO E PONTINO. L’EVENTO SI SVOLGERA’ IN PIAZZA DEL POPOLO DA OGGI E FINO AL 26 MAGGIO. PREVISTE DEGUSTAZIONI, SHOW COOKING E TANTO ALTRO. NON MANCHERANNO STAND ENOGASTRONOMICI. VIETATA QUINDI LA CIRCONE E LA SOSTA SU PIAZZA DEL POPOLO. SONO INOLTRE POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral.