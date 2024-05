Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2024)24 MAGGIOORE 08.30 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA SI RALLENTA CON CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA E ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO IL GRA. SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE SEMPRE VERSO IL RACCORDO. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI VIAGGIA CON CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. FILE SULLA-FIUMICNO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON VERSO. CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASERTA. ATTESO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI ALTA VELOCITÀ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE E REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 60 MINUTI.