Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2024)DEL 24 MAGGIOORE 07.50 FR-LT ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE PARTIAMO PROPRIO DA FROSINONE PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN VIA MARITTIMA, VIA VALLE FIORETTA E VIA CAVONI. IN PROVINCIA, A CECCANO, SI VIAGGIA A RILENTO LUNGO LA CIRCONVALNE ALDO MORO E IN VIA GAETA. CI SPOSTIAMO A LATINA IN CENTRO RALLENTAMENTI SU VIALE 21 APRILE, VIA ISONZO E VIALE CESARE AUGUSTO. INCOLONNAMENTI SULLA MONTI LEPINI NEI PRESSI DI BORGO FAITI IN DIREZIONE LATINA. CI SPOSTIAMO A SUD, A FORMIA, DOVE TROVIAMO FILE IN LUNGOMARE REPUBBLICA, VIA EMANUELE FILIBERTO E SULLA VIA APPIA LATO NAPOLI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA IN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral .