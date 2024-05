Via libera a Commissione controllo economico-finanziario club sportivi | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito in mattinata, ha approvato il decreto sportivo che vara la “famigerataindipendente per il” deiprofessionistici di calcio e basket, cosìannunciato in conferenza stampa dal ministro dello sport Andrea Abodi. Il provvedimento contenuto all’interno del decreto che riguarda il mondo dello sport è composto da sei articoli, uno di questi si occupa delle elezioni dei presidenti federali che hanno già espletato il terzo mandato, nel quinto invece è trattato un provvedimento tecnico richiesto dal Mef sulle società di revisione per le società sportive quotate in borsa, vale a dire Juventus e Lazio. I DETTAGLI Parla così il ministro Abodi: “Non c’è alcun pericolo per l’autonomia dello sport. La possibilità del confronto ci ha permesso di ridefinire la. Noi siamo andati alla sostanza.