Via al festival ' Tutta la vita davanti' - dai giovani per i giovani

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Spezia, 24 maggio 2024 – Organizzato daiper i, torna al Dialma Ruggiero di Fossitermi da venerdì 24 a domenica 26 maggio l’irriverente 'la',teatrale targato Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione in collaborazione con Fuori Luogo La Spezia, diretto dalla giovane e talentuosa regista spezzina Alice Sinigaglia. In apertura divenerdì 24 maggio alle 19 nell’auditorium del Dialma da non perdere il melanconico e surreale 'Beati voi che pensate al successo, noi pensiamo alla morte e al sesso', del Gruppo della Creta: in scena, traendo ispirazione dall’immaginario del poeta Juan Rodolfo Wilcock, il disagio della generazione deiadulti, inermi, senza bussola, precari e in balìa di una contemporaneità sempre più veloce, che vuole fuggire rimanendo seduta sul divano, che vuole mostrarsi ma si nasconde, che sogna di gridare e finisce per parlarsi addosso.

