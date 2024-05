VERTICI RAI | RECORD DI SHARE PER STEP - DE MARTINO ENTRATO NEL CUORE DEL PUBBLICO

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Ancora un ottimo risultato per la direzione Intrattenimento Prime Time con “Stasera tutto è possibile”, il programma condotto da Stefano Deche ha chiuso il ciclo di trasmissioni con il 14.33% didi tutte le stagioni) e 2 milioni 50 mila telespettatori”. Così si legge in una nota Rai. Il programma, in onda in prima serata su Rai 2 ha toccato un picco didel 18,9% (alle 24.01) e quello di ascolto alle 22.46 con 2 milioni 629 mila telespettatori. La stagione 2024 si è chiusa con una media dell’11,44% die 1 milione 832 mila di ascolto, in crescita rispetto a quella precedente di 2,7% die di 350 mila telespettatori. Da sottolineare che nel target donne 25-34 la media della stagione 2024 è stata del 17%, mentre in quella degli uomini 15-24 del 18,7%. Dichiarazione del direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea: “Con questo straordinario risultato Deconferma di essereneldel, tra l’altro molto giovane e composito.

