Vertice a Roma | Musumeci assume impegni per i flegrei

La prima giornata del G7 dei Trasporti a Palazzo Reale e il match di Europa League tra Milan e Roma, con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina di un tifoso fuori dal Meazza e un Daspo in arrivo per un altro spettatore che ha aggredito uno steward durante le fasi di accesso allo stadio di San Siro. ilgiorno

Un’ora di colloquio, nel massimo riserbo. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Nessuna conferenza stampa al termine del vertice, che giunge a poco più di un mese dal G7 dei capi di Stato e di governo a guida italiana in programma in Puglia. open.online

«Sono in costante contatto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che segue sin da ieri sera la situazione nei Campi Flegrei. Domani pomeriggio lo stesso premier. ilmattino

Terremoto Campi Flegrei, vertice con i sindaci: dai fondi alle verifiche sul territorio. «Ma la gente non vuole andare via» - Gli obiettivi sono stati definiti, le priorità anche. Viene considerato positivo l'esito dell'incontro con il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, per fare il punto ... leggo

Kuleba, cessate il fuoco Putin vuol far saltare Vertice pace - roma, 24 MAG - "Perché le 'fonti' russe dicono improvvisamente ai media che Putin è disposto a fermare la guerra sulle attuali linee di battaglia È semplice. Putin sta cercando disperatamente di far ... messaggeroveneto.gelocal

Campi Flegrei, concluso il vertice a Palazzo Chigi - Si è concluso a roma il vertice tra il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e i sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, sul tema bradisismo. "È stato fatto un punto molto dettagliato, attento ... rainews