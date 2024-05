Verso il finale di campionato Stadio sold out con oltre 15mila tifosi azzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sarà un Castellani-Computer Gross Arena tutto esaurito e vestito a festa per spingere l’Empolil’impresa. A tre giorni dalla sfida con la Roma di domenica alle 20.45, infatti, sono già esauriti tutti i settori dello, fatta eccezione per la Curva Nord dove restano gli unici tagliandi ancora disponibili. Insomma, il popolo azzurro non ha voluto far mancare il proprio sostegno alla squadra di Nicola, che domenica sera potrà contare sucuoriche batteranno solo per lei. La società ricorda che per gli abbonati e per coloro che hanno acquistato il biglietto per la gara con i giallorossi, fino a domenica, sarà possibile ricevere uno sconto del 30 per cento all’Empoli Store su tutto il materiale, per colorare interamente di azzurro il Carlo Castellani-Computer Gross Arena. I tagliandi rimasti in Curva Nord sono in vendita a 2 euro (omaggio per gli Under 14) per i residenti della Regione Toscana o con cittadinanza straniera e unicamente nei punti vendita della regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.