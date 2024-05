Verso Atene - il diario | è arrivata la coppa gigante In Grecia atteso anche Commisso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze, 24 maggio 2024 - Archiviato di fatto il campionato, la Fiorentina adesso ha cinque giorni a disposizione per prepararsi mentalmente e tatticamente alla gara dell'anno. Stavolta lo sarà davvero. Il successo in extremis sul campo del Cagliari ha garantito alla società viola di assicurarsi un pass europeo per la prossima stagione e di concludere all'ottavo posto il campionato. Questo vuol direessere testa di serie nella prossima edizione dellaItalia. In poche parole, i viola entreranno in scena agli ottavi insieme alle altre big come negli ultimi anni, senza disputare i turni precedenti in piena estate. Non poco. La certezza di disputare per il terzo anno di fila una competizione europea toglieun po' di pressione dalla finale di. Chiaro che l'obiettivo sia quello di alzare laal cielo e qualificarsi così alla prossima Europa League, ma prima della trasferta in Sardegna la Fiorentina non aveva alcuna certezza internazionale sulla prossima stagione.