Verona - Setti | Sempre fatto il massimo per questo club

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’Hellasha conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo al termine di una stagione molto complicata e il presidentenella conferenza di fine annata calcistica ha voluto un po’ analizzare davanti ai giornalisti quanto. “Hopromesso di fare ildi quello che mi posso permettere, mavive di plusvalenze. Normalmente ilfa cessioni nel mercato estivo, non è successo perchè le offerte sono arrivate troppo tardi e allora le abbiamoa gennaio”, dice il patron sulla sessione di calciomercato che ha portato tanti cambiamenti a gennaio. “Tanti giocatori non volevano più restare qua, l’unico era Ngonge, gli altri speravano in contratti migliori o situazioni diverse. Senza rivoluzione non ci si sarebbe salvati,l’abbiamo deciso insieme a mister e ds”, sostiene. “In generale – ha sottolineato ancora– il mio intento è di avereuna salvezza più tranquilla, da 13 anni cerco di avere due cose equilibrate, la salvezza e i conti con una logica.

La Fiorentina cade sul campo di Verona ed il tecnico Vincenzo Italiano non nasconde il rammarico. “Partita non approcciata al meglio? Solo per il fatto che siamo andati sotto su una nostra ingenuità, poi l’abbiamo presa in mano. sportface

