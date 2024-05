Verona-Inter - spazio alle seconde linee La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’giocherà domenica sera contro ilper concludere nel migliore dei modi il campionato vinto. Simone Inzaghi comunque cambia molto, la. SCELTE – Simone Inzaghi non vuole perdere ancora punti, anzi vuole chiudere con il sorriso un campionato vinto già il 22 aprileore 22.43. L’giocherà contro ildomenica sera, entrambe le squadre hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi. Una settimana fa i veneti si sono salvati matematicamente, scenderanno in campo quindi anche per festeggiare con i tifosi. Il tecnico nerazzurro comunque pensa a qualche cambio: i primi riguardano la difesa. Sono pronti a partire dal primo minuto Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Carlos Augusto. Tra leci saranno anche Davide Frattesi e Alexis Sanchez. Lautaro Martinez sarà al fianco del cileno fresco del titolo di MVP della Serie A, vorrà sicuramente tornare al gol dopo essere rimasto a secco nell’ultima della stagione a San Siro.