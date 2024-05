Verona-Inter - Inzaghi con 8 cambi! La probabile formazione ? CdS

(Di venerdì 24 maggio 2024)chiuderà il campionato della Beneamata campione d’Italia. Per la partita che si giocherà domenica sera,erà otto giocatori rispetto all’1-1 contro la Lazio. La. FESTA E SERENITÀ ? Ultimo di campionato per, che domenica sera chiuderanno la loro stagione al Bentegodi a partire dalle 20.45. Si giocherà in un clima di festa e serenità, visto il doppio eccellente obiettivo raggiunto da Baroni da un lato edall’altro. Il primo ha centrato una clamorosa salvezza con un turno di anticipo, il secondo si è laureato campione d’Italia con ben cinque giornate di anticipo. Insomma, oggi nessuno sta meglio del tecnico dele di quello dell’. A proposito dei campioni d’Italia, rispetto alla partita contro la Lazio, giocata con i titolarissimi e pareggiata 1-1 a San Siro,dovrebbearne addirittura otto.rivoluziona l’undici di domenica scorsa TANTI? Pronta una vera e propria girandola diper Simone, che contro ilritornerà a quelle rotazioni già realizzate durante le sfide contro Sassuolo e Frosinone.

Inter e Lazio si sfideranno nella gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Simone Inzaghi potrebbe puntare sui migliori 11, al netto delle defezioni, per il match con i biancocelesti. LA SFIDA – L’Inter di Simone Inzaghi arriva al penultimo scontro dell’anno, contro la Lazio di Igor Tudor, con una squadra che è quasi al gran completo. inter-news

Inter-Lazio in programma a San Siro, domenica alle 18. Ultima sfida in casa per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, che prima della festa valuta il ritorno di tutti i titolari in campo. I protagonisti principali della vittoria del ventesimo scudetto. inter-news

Oggi alle ore 18 ci sarà Inter-Lazio, partita valida per la penultima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi alzerà lo Scudetto, ma prima vuole vincere. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport. inter-news

Mercato dell'Inter: Guirassy è il nuovo obiettivo per l'attacco, piace anche al Milan - Mercato dell'Inter: Guirassy è il nuovo obiettivo per l'attacco, piace anche al Milan - I nerazzurri starebbero pensando di pagare la clausola rescissoria di circa 17 milioni di euro per il talento dello Stoccarda ... it.blastingnews

Inter, cosa lascia Zhang: 700 milioni in meno e (forse) una causa - Inter, cosa lascia Zhang: 700 milioni in meno e (forse) una causa - Con i cinesi vinti 7 trofei, ma accumulato pure un indebitamento pesante da gestire per chi ne raccoglierà l’eredità ... tuttosport

Rinnovi Barella e Inzaghi, intesa praticamente raggiunta: cifre e dettagli - Rinnovi Barella e inzaghi, intesa praticamente raggiunta: cifre e dettagli - Se quello di Lautaro è ancora lontano, il prolungamento di contratto di Barella e inzaghi è più vicino: le cifre ... fcinter1908