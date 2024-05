Verissimo - tutti gli ospiti del weekend 25-26 maggio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ultimostagionale in compagnia di “”, sabato 25 e domenica 26, alle ore 16.30 su Canale5, condotto da Silvia Toffanin. Sabato: In esclusiva, prima intervista per la tv italiana per Gigi D’Agostino, il capitano della musica dance, rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute e ora pronto a far ballare nuovamente il suo pubblico. E sempre in esclusiva, Silvia Toffanin intervista il super modello britannico David Gandy. Fresca di festeggiamenti per i suoi 30 anni, sarà ospite con la sua energia e semplicità Elettra Lamborghini. E ancora, insieme in studio, con la loro forza e il loro spirito positivo, Carolyn Smith e Carolina Marconi.Infine, un aggiornamento sullo stato di salute di Costantino Vitagliano e la storia d’amore appena sbocciata, grazie a “Uomini e Donne”, tra Daniele e Gaia. “” gli ultimi appuntamenti della stagione nel25-26Domenica: Silvia Toffanin presenta “Speciale Amici”, un appuntamento imperdibile, interamente dedicato al talent show di Maria De Filippi, che si è concluso sabato scorso con ascolti record.