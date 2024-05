(Di venerdì 24 maggio 2024) Agenti della polizia locale fra le classi della primaria per insegnare l’educazione stradale: da come e dove si attraversa, all’uso corretto della bicicletta. Simpatici quiz, tante informazioni utili e persino un divertente gioco dell’oca per ottenere il patentino del bravo pedone. Laall’educazione stradale e alla sicurezza per idelle scuole primarie di Rozzano ha un titolo che ricorda i colori del semaforo: "e…". Il Comune l’ha consegnata ad oltre 1800 alunni come conclusione del progetto di educazione stradale realizzato in collaborazione con la polizia locale cittadina nel corso dell’anno scolastico. In occasione della consegna, le classi terze della scuola primaria Orchidee hanno incontrato gli agenti della polizia locale che hanno spiegato aii principali segnali stradali e li hanno accompagnati poi in un breve percorso nelle vie limitrofe alla scuola per una dimostrazione pratica.

La McLaren sembra pronta a rendere omaggio ad Ayrton Senna durante il Gran Premio di Monaco 2024, per commemorare il 30° anniversario dalla morte della leggenda brasiliana La McLaren sembra stia preparando una sorpresa speciale per il Gran Premio di Monaco 2024, in occasione del 30° anniversario della scomparsa di Ayrton Senna. tuttotek

“Verde, giallo e poi... stop”. Una guida su misura per i bambini - “verde, giallo e poi... stop”. Una guida su misura per i bambini - Agenti della polizia locale insegnano educazione stradale alle scuole primarie di Rozzano con giochi e dimostrazioni pratiche. Distribuita guida illustrata per promuovere la sicurezza stradale tra i b ... ilgiorno

Campi Flegrei: Basilicata 'pronta in caso di bisogno' - Campi Flegrei: Basilicata 'pronta in caso di bisogno' - "Seguiamo con attenzione l'evolversi della situazione e, in caso di bisogno, la Basilicata è pronta a fare la propria parte per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione del quartiere Bagnoli ... ansa

Allerta meteo arancione in Emilia domani, 24 maggio 2024/ Le previsioni: gialla a Milano e in Veneto - Allerta meteo arancione in Emilia domani, 24 maggio 2024/ Le previsioni: gialla a Milano e in Veneto - Allerta meteo domani, 24 maggio 2024: arancione a Ferrara, mentre tra Lombardia e Veneto si torna al giallo in vista di un fine settimana soleggiato ... ilsussidiario