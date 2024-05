Venti di guerra a Taiwan - 4 navi e 35 aerei cinesi violano lo spazio dell’isola Pechino accusa Taipei

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Continua a crescere la tensione nello Stretto di. Il Ministero della Difesa dista monitorando attentamente le manovre militarinell’ambito dell’esercitazione “United Sword 2024A”, volta a simulare un attacco su vasta scala per la presa del potere di. Dalle 7.20 di oggi (1.20 in Italia, ndr), sono stati rilevati 49da“di vario tipo” intorno all’isola. Di questi, 35 hanno attraversato la linea mediana dello Stretto die sono entrati nelle parti nord, centro e sudovest della zona di identificazione di difesa aerea (Adiz). Inoltre, intorno alle 11 del mattino (orario di), 4sono entrate nelle "acque ristrette" di due isoleesi, mentre altre 2vicine hanno fornito supporto. "È l'ottava volta questo mese che ledella guardia costiera cinese entrano nelle acque soggette a restrizioni”, ha detto la guardia costieraese, aggiungendo che lesono salpate intorno alle 9 ora locale.

