Venezia - Vanoli | Non vogliamo gestire i risultat - la squadra ha capito cosa volessi da loro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il tecnico del, Paolo, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match del Penzo, vinto per 2-1 dalsul Palermo e che significa accesso alle finali per i lagunari: “Avevo detto alla vigilia che non siamo un tipo diche specula sulo precedente, se ci fossimo accontentati dicredo che avremmo avuto un bel po’ di problemi. Per fortuna i ragazzi hannobenissimodae l’interpretazione della gara è stata corretta. Nei primi 20 minuti ho visto unbello, spettacolare, in grado di pressare alto, di cambiare gioco con facilità e di andare al tiro in diverse circostanze. Nella ripresa ci siamo abbassati un pochino e il Palermo ha fatto emergere quelle qualità che conoscevamo, ma ritengo che abbiamo meritato questa finale. Dobbiamo goderci il momento, da domani mattina riprenderemo a lavorare in vista della finale e in attesa di conoscere il nostro avversario”.

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli commenta il match contro il Palermo, valido per la semifinale di andata dei playoff di Serie B e terminato per 1-0: “Abbiamo fatto una grande partita, tosta, davanti a un grandissimo pubblico ed è solo una delle due. sportface

Serie B, play-off: Venezia-Palermo 2-1, Tessmann e Candela spingono i veneti in finale - Serie B, play-off: venezia-Palermo 2-1, Tessmann e Candela spingono i veneti in finale - Il gol di Nicholas Pierini nella partita d`andata ha indirizzato in favore del venezia la prima semifinale playoff di Serie B contro il Palermo, che… Leggi ... informazione

Palermo, Mignani addio probabile: in corsa Zanetti o Dionisi - Palermo, Mignani addio probabile: in corsa Zanetti o Dionisi - La sconfitta di questa sera nei playoff della B contro il venezia potrebbe costare casa a Michele Mignani, arrivato in corsa per sostituire Eugenio Corini. Il tecnico in realtà ha ... torinogranata

Serie B, playoff: il Venezia batte ancora il Palermo (2-1) e vola in finale - Serie B, playoff: il venezia batte ancora il Palermo (2-1) e vola in finale - Il venezia vola in finale playoff di serie B e sogna la promozione in A. Dopo aver vinto l'andata 1-0 in trasferta, i lagunari battono il Palermo 2-1 anche nel match di ritorno giocato ... leggo