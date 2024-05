Venezia-Palermo - playoff Serie B | t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 24 maggio 2024)è una partita valida per il ritorno delle semifinali deidiB e si gioca venerdì alle 20:30:oni,, diretta tv eng. Non poteva chiedere di meglio, il. Nell’andata della semifinale deidiB i lagunari hanno portato a casa una vittoria pesantissima producendo il minimo sforzo. Porta la firma di Pierini il gol che ha deciso una partita equilibratissima, in cui la squadra più vivace, tra le due, è stata il: i rosanero però hanno peccato in termini di cinismo, sprecando molte occasioni e non riuscendo a sfruttare il fattore campo. Candela e Di Mariano – IlVeggente.it (Lapresse)Nel ritorno, infatti, non ci saranno gli oltre trentamila del “Barbera” a spingere gli uomini di Michele Mignani, costretti a vincere con ben due gol di scarto per approdare in finale e continuare a sognare la promozione inA.