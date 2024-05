Vendrame vince per distacco la 19^ tappa del Giro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 17.37 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di serata! 17. oasport

Fuga vincente per Vendrame, che attacca in discesa nonostante la pioggia e sfrutta l'attendismo alle sue spalle, arrivando in solitario sull'arrivo di Sappada.

Giro: gioia Vendrame 'attacco come un pazzo, mi chiamano Joker' - "Sono un po' matto, mi chiamano Joker, ho attaccato in discesa ed è andata bene, ho tenuto un ritmo regolare e sono arrivato in solitaria all'arrivo"

