Varese - terribile incidente in scooter | Mariagrazi - 21 an -i, muore dopo un volo di oltre dieci metri

Un uomo di 71 anni lotta per la vita e una donna di 37 è gravemente ferita in un violento attacco avvenuto oggi a Varese. Una città è stata sconvolta da un tragico evento avvenuto nella tarda mattinata di oggi. In una via residenziale, l’orrore si è manifestato sotto forma di un violento attacco con coltello, lasciando un uomo di 71 anni in fin di vita e una donna di 37 anni gravemente ferita.

notizie