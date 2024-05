Varata a Napoli la Nave Scuola Matteo - il progetto di Scugnizzi a vela per combattere le devianze

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) È statalaCaracciolini, per il”, che combatte contro lee l’emarginazione minorili.la, ilIl comunicato: “Il 24 maggio 2024 passerà alla storia come un sogno che si realizza. Un obiettivo che diventa realtà. Un momento di rinascita per una comunità, per una attività di impresa. Unsociale, “Mestieri del mare” – “”, che nasce dall’accordo tra Marina Militare e Dipartimento della Giustizia Minorile e che proprio aha trovato la sua prima applicazione con un accordo tra il Centro Giustizia Minorile e il Comando Logistico della Marina Militare, oggi retto dall’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello. Accordo di cui l’Associazione Life-fondata da Stefano Lanfranco è uno dei soggetti fruitori e Piloda Group è oggi padrone di casa offrendo la sua base cantieristica per il varo diCaracciolini”.