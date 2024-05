(Di venerdì 24 maggio 2024) "Interveniamo sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri: il 30% dei ragazzi stranieri si disperde, il 22% non ha competenze sulla lingua italiana. Lesaranno obbligate adladella lingua italiana per gli studenti di prima immigrazione". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppein conferenza stampa al termine del Cdm. .

Presunte molestie dal padre, braccialetto elettronico per una 11enne - Presunte molestie dal padre, braccialetto elettronico per una 11enne - È quanto disposto dal giudice a seguito di indagini scattate dopo il racconto dell'undicenne a un'amichetta dopo un incontro a scuola con alcune psicologhe il 25 novembre scorso, per la Giornata ... ansa

Valditara, scuole dovranno accertare conoscenza italiano - Valditara, scuole dovranno accertare conoscenza italiano - "Interveniamo sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri: il 30% dei ragazzi stranieri si disperde, il 22% non ha competenze sulla lingua italiana. (ANSA) ... ansa

Dl scuola approvato: docenti formati per insegnare italiano a stranieri e percorsi sul sostegno Indire anche per abilitati esteri - Dl scuola approvato: docenti formati per insegnare italiano a stranieri e percorsi sul sostegno Indire anche per abilitati esteri - Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto oggi, 24 maggio nella conferenza stampa che si è svolta al termine del Consiglio dei Ministri n. 82. Il capo del dicastero di ... tecnicadellascuola