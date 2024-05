Valditara | potenziare i corsi di italiano nelle classi per la reale integrazione degli alunni stranieri

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il provvedimento sullecondi origine straniera è stato così commentato oggi dal ministro Giuseppe. «Rappresenta una pietra miliare nella politica del governo per una vera eguaglianza di tutti gli studenti. Per gliil nostro obiettivo è consentire a ciascuno di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, primo, fondamentale passo per unainclusione.dove gli studenti di origini straniere, e che abbiano importanti carenze nella conoscenza della lingua, siano uguali o superiori al 20%, dal 2025 arriverà un docente adeguatamente formato che affiancherà con lezioni di potenziamento il lavoro di classe. Già da settembre, intanto, le scuole potranno organizzareaggiuntivi extracurricolari di potenziamento grazie a fondi ad hoc del Programma operativo nazionale”. “Il decreto – prosegue il ministro – costituisce, al tempo stesso, un passaggio di tutto rilievo per una più efficiente impostazione dell’attività di sostegno didatticostudenti con disabilità.

