Uragani - allarme per il 2024 | rischio record di tempeste nell' Oceano Atlantico

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio- Una stagione deglistraordinaria, conpiù forti e innumerevoli danni come conseguenza: è questa l'infelice previsione della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). Lo riporta Bbc News. Al centro di questo- che si estende da giugno a novembre di quest'anno - c'è l'. Glie il cambiamento climatico Normalmente, per questa stagione sono attesi circa 13, di cui tre di forte intensità. Nei prossimi mesi, secondo la Noaa, i fenomeni di questo tipo potrebbero essere addirittura il doppio: fino a 25, di cui 4-8 particolarmente violente. Una delle principali cause è da ritrovarsi nel cambiamento climatico: sebbene non sia dimostrata la sua correlazione con l'aumento del numero degli, è comprovato che negli anni abbia comportato una maggiore umidità dell'aria e quindi una crescita significativa delle piogge, rendendo lepiù violente.