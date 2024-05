Uomini e donne - una coppia del Trono Over litiga in un bar | l' indiscrezione

Uomini e Donne va in vacanza per l’estate 2024, come accade ogni anno. Il programma di Maria De Filippi subisce una pausa nei mesi estivi, lasciando il suo pubblico libero di interessarsi solo a Temptation Island. Dunque, nei pomeriggi di Canale 5, per ben tre mesi non ci sarà il dating show a tenere compagnia ai telespettatori.

latuafonte