Uomini e Donne - Puntata Di Oggi | Asmaa E Cristiano Innamorati Lasciano Il Programma!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 24 maggio 2024)dihanno dichiarato di esseree sono andati via del. Così si è chiusa questa edizione! Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione ci sono statiche si sono dettie sono usciti dallo studio. Spazio poi anche agli altri protagonisti del Trono Over, nell’ultimadella stagione.di: Gemma e Pietro continueranno a frequentarsi! Lasi apre con Gemma che viene chiamata a sedersi al centro dello studio. Maria De Filippi vuole sapere come sono andate le cose tra lei e Pietro dopo l’incomprensione e gli scontri che ci sono stati tra di loro. Viene mostrato un dietro le quinte tra Gemma e Pietro in cui lui si scusa per i modi con cui si è rivolto a lei, ma spiega che stava solo cercando di non litigare. Tina chiede se sta nascendo una nuova coppia ma sembra che Pietro voglia rallentare.