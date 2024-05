Uomini e Donne - Mario Cusitore rivela tutto | Io e Ida Platano ci siamo rivist - abbiamo parlato e

Oggi 24 maggio 2024 andrà in onda l’ultima puntata del dating show Uomini e Donne dell’edizione 2023/2024. L’appuntamento sarà come al solito su Canale Cinque alle ore 14,45 con la conduzione di Maria De Filippi. Saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a dire l’ultima sui fatti più salienti del centro studio di questa stagione. ilcorrieredellacitta

Uomini e Donne, Mario Cusitore rivela tutto: "Io e Ida Platano ci siamo rivisti, abbiamo parlato e..." - uomini e donne, Mario Cusitore rivela tutto: "Io e Ida Platano ci siamo rivisti, abbiamo parlato e..." - L'ex corteggiatore Mario Cusitore racconta tutta la sua verità sul suo riavvicinamento a Ida Platano dopo la fine di uomini e donne. comingsoon

Cambiamento climatico e salute: per 1 italiano su 2 conseguenze gravi per tutti e non solo per i fragili - Cambiamento climatico e salute: per 1 italiano su 2 conseguenze gravi per tutti e non solo per i fragili - Le conseguenze del cambiamento climatico preoccupano gli italiani anche quando si tratta di salute e di insorgenza dei piccoli disturbi. Secondo una ricerca di Human Highway per Assosalute, ... sanita24.ilsole24ore

“Diversi alla pari”: premiate le scuole vincitrici del concorso - “Diversi alla pari”: premiate le scuole vincitrici del concorso - L’AQUILA – Sono circa un centinaio gli studenti e le studentesse delle scuole abruzzesi, di ogni ordine e grado, che ieri, a Palazzo dell’Emiciclo, hanno ricevuto i riconoscimenti della “Commissione r ... laquilablog