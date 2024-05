Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 24 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quale modo migliore di chiudere quest’allucinante stagione dise non con Tina Cipollari che sbrocca perché “Maria io sono già stanca. Ciao, buona estate! E’ sempre così, inizio male e finisco peggio. Basta, su! Oggi che volevo essere calma, lasciare un buon ricordo di me, gentile… e invece sto già nera!“? In una manciata di parole il perfetto riassunto degli ultimi nove mesi. E giusto Tina poteva regalarcelo, lei che da sola ha retto il peso della verità in mezzo a un mare di minc*iate. Perché MAI COME QUEST’ANNO c’è toccato pupparci una valanga di CLAMOROSE STR*NZATE spacciate come ‘verità’ e ‘sincerità’ PER MESI, anche di fronte alla più scciante evidenza. E nessuno che fiatava, eh. Anzi, quando aprivano bocca era pure per avallarle, le suddette fregnacce. La follia. Ah, quanto mi mancano i bei tempi, quando eravamo felici e nemmeno lo sapevamo! C’erano una volta quelle belle puntate di fine stagione, dove tutte le coppie nate nel programma si riunivano a centro studio per raccontarci come andava tra loro.