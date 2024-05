Uomini e Donne - Giulia Latini si è fidanzata con l’attore di un’apprezzata serie tv | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 24 maggio 2024), l’amata ex corteggiatrice diha finalmente ritrovato l’amore. Abbiamo conosciuto la giovane nel lontano 2017 quando scese le famose scale del dating show di Canale 5 per conoscere Luca Onestini. L’ex tronista però, a fine percorso, decise di proseguire la sua conoscenza fuori le telecamere con un’altra sua corteggiatrice, Soleil Sorge e dunque la frequentazione conterminò. In questi lunghi anni, la giovane di Anzio ha raggiunto numerose soddisfazioni personali: si è laureata, è diventata un’amatissima e seguitissima influencer molto apprezzata sui social, ma non solo.infatti attualmente lavora anche in una conosciuta agenzia immobiliare di lusso romana e si dedica con passione anche ai suoi hobby: il vino e i profumi. Sin da sempre peròè stata molto riservata per quello che concerne la sua vita privata. E se nel 2021 uscì allo scoperto con un uomo, pochi mesi dopo però la stessa tornò a chiudersi in sé stessa e non parlare più della sua situazione sentimentale dichiarandosi single.