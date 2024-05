Uomini e Donne - Cristiano e Asmaa lasciano il programma insieme | le prime dichiarazioni della neo coppia

Pierpaolo Siano potrebbe fare ritorno a Uomini e Donne a settembre 2024 nel ruolo di cavaliere del trono over, infatti, una dama ha attirato la sua attenzione. L’ex corteggiatore di Ida Platano si è svelato in un’intervista per Casa Lollo dopo essersi auto eliminato e ha rivelato a Lorenzo Pugnaloni cosa ha intezione di fare ora che non pensa più alla tronista. anticipazionitv

Quale modo migliore di chiudere quest’allucinante stagione di Uomini e Donne se non con Tina Cipollari che sbrocca perché “Maria io sono già stanca. Ciao, buona estate! E’ sempre così, inizio male e finisco peggio. Basta, su! Oggi che volevo essere calma, lasciare un buon ricordo di me, gentile… e invece sto già nera!“? In una manciata di parole il perfetto riassunto degli ultimi nove mesi. isaechia

Asmaa e Cristiano lasciano Uomini e Donne e due dame la prendono male sfogandosi sui social - Asmaa e Cristiano lasciano uomini e donne e due dame la prendono male sfogandosi sui social - Nel frattempo anche Cristina Tenuta ha detto la sua su Instagram. Il pubblico ha apprezzato Asmaa quando, nella puntata di oggi, ha detto alla bionda che sono due anni che sta lì a scaldare la sedia. ilvicolodellenews

Uomini e Donne, pagelle di fine stagione: Maria De Filippi non sbaglia un colpo, Tina Cipollari scatenata, flop Ida Platano - uomini e donne, pagelle di fine stagione: Maria De Filippi non sbaglia un colpo, Tina Cipollari scatenata, flop Ida Platano - Volge al termine questa edizione di uomini e donne che per molti mesi, come da calendario, ha tenuto incollati al piccolo schermo tanti telespettatori. Non sono mancate le… Leggi ... informazione

Uomini e donne, all'ultima puntata capitola anche Cristiano: il "latin lover" esce in coppia con Asmaa - uomini e donne, all'ultima puntata capitola anche Cristiano: il "latin lover" esce in coppia con Asmaa - Sentimenti ricambiati da Asmaa visibilmente emozionata dopo la dichiarazione del cavaliere. "Mi sono sempre chiesto cosa si prova con la tua donna ideale - ha dichiarato Cristiano - oggi mi sono ... today