Uomini e Donne - Cristiano e Asmaa innamorati Cristina intervien - ma è gelo | Due anni qui e non hai concluso nulla VIDEO

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares, nell'ultima puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 24 maggio, hanno lasciato insieme il programma. Hanno confessato di essere innamorati l'uno dell'altra: "Un colpo di fulmine", ha detto lei prima di abbracciarlo forte. fanpage

Chiude i battenti Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi si prende una pausa in vista della consueta pausa estiva. L'ultima puntata della stagione è andata in onda venerdì 24 maggio 2024, con il ritorno previsto per settembre prossimo con nuove storie e protagonisti.

tvpertutti