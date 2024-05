Uomini e Donne chiude | il saluto di Maria De Filippi e focus boom ascolti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 24 maggio 2024)i battenti. Il popolare dating show diDesi prende una pausa in vista della consueta pausa estiva. L'ultima puntata della stagione è andata in onda venerdì 24 maggio 2024, con il ritorno previsto per settembre prossimo con nuove storie e protagonisti. Come ogni anno, le registrazioni riprenderanno a fine agosto. La 28esima edizione del programma è iniziata l'11 settembre 2023 con una media di 2.471.000 spettatori e uno share del 25.8%. Il primo mese di trasmissione ha visto un aumento dello share al 26.1%, sebbene questi dati fossero leggermente in calo rispetto all'esordio del 2022, che aveva registrato 2.755.000 spettatori e il 28.2% di share. Nonostante alcune fluttuazioni,ha mantenuto ottimi dati di ascolto. A ottobre e novembre lo share è sceso rispettivamente al 25.6% e al 25.1%, per poi risalire al 26.1% a dicembre. Il nuovo anno è iniziato con un 25.