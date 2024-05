Morto il rettore della Cattolica: “Franco Anelli si è tolto la vita lanciandosi dal sesto piano del suo appartamento” - Morto il rettore della Cattolica: “Franco anelli si è tolto la vita lanciandosi dal sesto piano del suo appartamento” - Il mondo universitario italiano è letteralmente sotto shock per la morte di Franco anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il rinvenimento del corpo senza vita ieri sera, 23 maggio, ... thesocialpost

Università: Bonetti (Az), ‘vicinanza a famiglia Anelli e comunità accademica’ - Università: Bonetti (Az), ‘vicinanza a famiglia anelli e comunità accademica’ - Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Il mio più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del Prof. Franco anelli e a tutta la comunità accademica dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico U ... ilsannioquotidiano

Franco Anelli, morto il rettore dell'Università Cattolica. Si è ucciso gettandosi dal sesto piano a Milano - Franco anelli, morto il rettore dell'Università Cattolica. Si è ucciso gettandosi dal sesto piano a Milano - È morto ieri sera Franco anelli, 61 anni, avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ne dà notizia in una nota l'ateneo spiegando che le circostanze della morte in casa «sono in ... ilgazzettino