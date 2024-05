United - Ratcliffe ha deciso | Ten Hag esonerato dopo la finale di Fa Cup Guardian

(Di venerdì 24 maggio 2024) Erik ten Hag saràda, socio di minoranza del Manchestere responsabile di tutte le operazioni sportive nel club. Domani losi gioca la Fa Cup contro il City, nemmeno un’eventuale vittoria potrebbe salvare il tecnico olandese. Lo scrive il. Ten Hag saràladi Fa Cup Scrive il: Il Manchesterhadi esonerare Erik ten Hagladi FA Cup contro il Manchester City. Loè arrivato ottavo in Premier League, il piazzamento più basso dal 1990, e le sue speranze di qualificarsi per l’Europa poggiano sulla vittoria contro il City a Wembley sabato. Una fonte attendibile ha detto che anche vincere la Fa Cup non salverebbe l’allenatore olandese. La decisione di cambiare allenatore sarà la mossa più significativa fatta da Sir Jime dai suoi alleati da quando Ineos ha preso una quota di minoranza e il controllo delle operazioni calcistiche.

Secondo quanto riferito, il Manchester United ha adottato "un approccio formale" per un nuovo direttore tecnico mentre Sir Jim Ratcliffe si appresta a rimodellare il club nei prossimi mesi.

Sir Jim Ratcliffe fa la voce grossa in casa dello United. Il socio di minoranza del club che ha però totale autonomia per il settore calcistico ha inviato una mail a tutto lo staff. Nella missiva indirizzata a tutti i dipendenti, Radcliff lamentava la scarsa pulizia nella sede del club e all'Old Trafford nonché il disordine.

L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag spera di portare una stella del Barcellona come primo acquisto di Sir Jim Ratcliffe quest'estate, se rimarrà per la terza stagione all'Old Trafford. Ten Hag ha portato lo United alla Coppa EFL e al ritorno in Champions League in una promettente stagione d'esordio dopo essere arrivato dall'Ajax nel 2022, ma la seconda stagione dell'olandese è stata molto più difficile.

Manchester United, spunta Pochettino: cosa cambia dopo la rescissione - Il Manchester united è ancora alla ricerca del successore di ten Hag e la fine del rapporto fra Pochettino e il Chelsea potrebbe cambiare le cose.

Ultim'ora di calciomercato: Napoli-Manchester United, contatti per Greenwood! - Calciomercato Napoli, nuova trattativa con il Manchester united! Notizia clamorosa direttamente da New York, dove uno dei giornali più autorevoli del mondo - il The Athletic del gruppo editoriale New York Times - ha svelato i contatti in corso tra il Napoli ed il Manchester united per il trasferimento di Mason Greenwood.

THE ATHLETIC - Napoli, contatti con il Manchester United per Greenwood: i dettagli - Il The Athletic, del gruppo editoriale New York Times, ha svelato i contatti in corso tra il Napoli Napoli ed il Manchester united per il trasferimento di Mason Greenwood. Classe 2002, a soli 22 anni