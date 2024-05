Un’impresa per la prevenzione Lo Stretto di Messina a nuoto | Il mio messaggio | fate sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Corridore da sempre, maratoneta quasi per caso e ora anche nuotatore di fondo con una traversata da tre chilometri. Il dottor Flavio Doni (nella foto al centro con canotta bianca e occhiali), cardiologo e direttore dei Poliambulatori “Il Sole” di Cinisello, ha annunciato che tenterà di attraversare lodi. Una nuova sfida personale, che lo vede prepararsi alla piscina Paganelli. L’appuntamento è per il 18 giugno. Oltre all’impresa in sé, l’obiettivo del dottor Doni è anche quello di attraversare loper portare undiattraverso lo. La traversata sarà di circa 3,5 chilometri, con un fondale che raggiunge anche i 200 metri. "Mi sto preparando con quattro allenamenti alla settimana e fra poco farò anche qualche uscita in mare aperto, approfittando dei weekend. La difficoltà maggiore sono infatti le correnti". Classe 1960, il dottor Doni tenterà la sfida "soprattutto con me stesso, per cercare di spostare sempre più in avanti i propri limiti".