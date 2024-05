Una mamma scopre che la voglia sul volto della sua bimba nasconde una sindrome rara

La famiglia di Orta Nova era ieri a bordo della macchina che per cause da dettagliare è finita fuori controllo nel tratto di strada statale 16 in territorio di San Ferdinando di Puglia. La moglie del conducente, ferita, è ricoverata nell’ospedale “Bonomo” di Andria mentre una figlia è praticamente illesa. noinotizie

Neonato morto su nave da crociera all'Argentario: la mamma resta in carcere per abbandono di minore - Neonato morto su nave da crociera all'Argentario: la mamma resta in carcere per abbandono di minore - Non è stato omicidio ma abbandono di minore. Tuttavia la mamma del neonato Tyler, morto domenica 19 maggio a bordo di una nave da crociera, resterà in ... ilmessaggero

Prepara il pane, ma esplode il forno: mamma e figlia ustionate - Prepara il pane, ma esplode il forno: mamma e figlia ustionate - Ad un tratto si è verificata l'esplosione. I soccorsi La mamma nordafricana è stata travolta dalle fiamme e ha riportato ustioni di secondo grado in più parti del corpo. Fortuna ha voluto che la sua ... padovaoggi

Orrore a Cianciana, ancora gravi le condizioni dei due fratellini accoltellati dal padre - Orrore a Cianciana, ancora gravi le condizioni dei due fratellini accoltellati dal padre - Sono gravi le condizioni dei due fratellini ricoverati all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo che il padre Daniele Alba di 35 anni li ha accoltellati insieme alla madre nella loro casa Cianciana (Ag ... blogsicilia