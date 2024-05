Una giornata di screening gratuiti in Casentino per la prevenzione dell’Epatite C

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – . La Misericordia di Bibbiena e la Misericordia di Pratovecchio hanno aderito alla campagna TestiamoCi promossa dalla Regione Toscana e, domenica 26 maggio, saranno a disposizione dei cittadini tra i trentacinque e i cinquantacinque anni per effettuare un test finalizzato a individuare precocemente questa pericolosa infezione. L’appuntamento è in programma dalle 9.00 alle 12.00 a Pratovecchio nella sede della Misericordia in piazza Paolo Uccello e dalle 15.00 alle 23.00 a Bibbiena Stazione in un ambulatorio mobile allestito in piazza Sacconi dove sarà possibile eseguire unoche, semplicemente attraverso il prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello, permetterà di individuare in pochi minuti eventuali situazioni di rischio. I cittadini potranno presentarsi senza prenotazione, muniti solo del codice fiscale personale e di una mail a cui verrà inviato il risultato dell’esame.

Teramo - In occasione della Giornata Mondiale dell'Asma, che si terrà martedì 7 maggio, il reparto di Allergologia dell'ospedale offre spirometrie gratuite per i pazienti pediatrici con sospetta asma. La Uosd di Allergologia territoriale di Giulianova, guidata da Paolo Calafiore, aderisce alla campagna di prevenzione della Società scientifica nazionale di bronco pneumologia pediatrica. abruzzo24ore.tv

BRINDISI - Settimana mondiale della tiroide: il 26 maggio screening gratuito a Brindisi in piazza Vittoria - Un'occasione per sensibilizzare i cittadini su una patologia di cui soffrono milioni di persone, per far conoscere l'importanza del buon funzionamento di questa ghiandola e promuovere attività di prev ...

Insieme contro l'Hiv: allo Spallanzani per sensibilizzare alla prevenzione - in occasione della giornata conclusiva della Settimana Europea del Test, organizza un evento di carattere scientifico e sociale con l'obiettivo di promuovere ulteriormente la cultura dello screening e ...

Civitavecchia cuore, una giornata di screening per gli over65 - CIVITAVECCHIA – La Cardiologia della Asl Roma 4 ha organizzato l'importante iniziativa "Civitavecchia cuore" con una giornata dedicata allo screening cardiaco – gratuito - per gli over 65. La seconda ...