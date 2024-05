Una eccellenza dal 1964 | Caseificio Pascoli in festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) A Savignano sul Rubicone, con un traguardo prestigioso, ilfesteggia quest’anno una storia che dura da 60 anni. Dalilsi distingue per rispetto della tradizione, attenzione all’artigianalità edlattiero-casearia made in Romagna, come il formaggio simbolo di questa terra, lo Squacquerone di Romagna Dop, ma anche la ricotta Nuvola di latte e il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, testimoni di una tradizione culinaria fatta di eccellenze gastronomiche. Fondato su solide tradizioni famigliari, negli anni ilha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei consumatori, mantenendo sempre intatta la filosofia aziendale basata su qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente e le persone, anche attraverso investimenti in tecnologie all’avanguardia e un’attenzione costante alla selezione delle materie prime.