Un segmento in crescita | l' esempio di Starty per la gestione in cloud

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) - 24 maggio 2024. Il settore dei prodotti e dei servizi inper ladelle attività aziendali è in rapida espansione, grazie alla presenza sul mercato di un numero crescente di fornitori specializzati. Tra le aziende emergenti figuraErp, una giovane realtà italiana che offre un portfolio di prodotti e soluzioni inin grado di intercettare le esigenze di diverse tipologie di imprese. Nello specifico,è in grado di fornire sia software gestionali insia una piattaforma dotata di numerose funzionalità volte ad agevolare lacomplessiva dell'operatività aziendale. Grazie ad una spiccata versatilità, il gestionale è in grado di adattarsi alla fisionomia di qualsiasi realtà aziendale; l'efficacia di questa soluzione è valorizzata anche dai ridotti tempi di implementazione e dalla capacità di generare autonomamente la maggior parte delle operazioni contabili necessarie ad una correttadelle risorse economico finanziarie.

