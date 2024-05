Un Nuovo Sito Mostra se i Giochi per PC Funzionano su Windows con Chip Basati su Arm

New York, 25 marzo 2024 – Stop alle tecnologie ‘straniere’ in Cina. Il governo di Pechino ha introdotto nuove linee guida che prevedono una progressiva eliminazione dei microchip Intel e Amd (made in Usa) da computer e server statali. quotidiano

Windows 11 24H2 è ora disponibile per Release Preview Insiders - windows 11 24H2 è ora disponibile per Release Preview Insiders - Tra le novità introdotte da windows 11 24H2 vi è Sudo per Window, il supporto Wi-Fi 7, ma anche il supporto per lo sfondo HDR. html

Windows 11 24H2, disponibile al download la prima build: come averlo subito - windows 11 24H2, disponibile al download la prima build: come averlo subito - La build 26100.712 di windows 11 24H2 è stata rilasciata nel canale Release Preview, il più stabile in assoluto, del programma windows Insider. Questa versione introduce una serie di nuove funzionalit ... hwupgrade

Gaming su Windows Arm/Snapdragon X, ecco il database dei giochi compatibili - Gaming su windows Arm/Snapdragon X, ecco il database dei giochi compatibili - Su quasi 1.500 titoli testati, circa la metà gira in modo 'perfetto', vale a dire a oltre 60 FPS 1080p e stabilmente. hdblog