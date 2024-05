Un noto integratore sembra aumentare il rischio di ictus e aritmie nelle persone sane

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gli integratori a base di olio di pesce, da decenni promossi per proteggere il cuore, alleviare l’infiammazione e migliorare la salute del cervello, potrebbero effettivamenteildi sviluppare malattie cardiache: “Benefici solo in chi soffre di patologie cardiache”. .

Uno studio francese condotto su oltre 100.000 persone per 14 anni ha rivelato l'esistenza di un legame tra il consumo cronico di sette emulsionanti e il rischio di sviluppare diabete di tipo 2. Gli emulsionanti sono un tipo di additivi molto utilizzato nell'industria alimentare per migliorare sapore e aspetto degli alimenti. fanpage

Un attacco di rabbia può aumentare il rischio di infarto. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, i ricercatori di varie istituzioni, tra cui Columbia University e Yale School of Medicine, hanno constatato che le esplosioni di rabbia possono effettivamente influenzare il cuore compromettendo temporaneamente la capacità dei vasi sanguigni di dilatarsi correttamente... gazzettadelsud

Il caldo di notte aumenta il rischio di ictus, come proteggersi - Il caldo di notte aumenta il rischio di ictus, come proteggersi - Scopri come mai il caldo di notte aumenta il rischio di ictus. Ecco alcuni consigli per proteggerti e dormire sonni tranquilli. tag24

Nuova Delhi 'bollente', temperatura percepita 50 gradi: domani si vota - Nuova Delhi 'bollente', temperatura percepita 50 gradi: domani si vota - "Quest'anno Delhi è bollente", ha sintetizzato alla Bbc Rohit Nair, 34 anni, che qui lavora e denuncia una situazione insopportabile, in cui è "impossibile stare senza aria condizionata". Domani a ... adnkronos

Attacco cardiaco: a quale età aumenta la probabilità di averlo - Attacco cardiaco: a quale età aumenta la probabilità di averlo - Un attacco cardiaco può capitare a chiunque e a qualunque età, ma alcuni soggetti sono più a rischio di altri. Ecco a quale età questo rischio aumenta. gazzetta