Un altro ritiro e decisione finale Isola dei Famosi - vero incubo per i naufraghi di quest’anno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mai buone nuove per L’dei2024. Un disastro su tutti fronti, l’unica novità accettata da gran parte del pubblico è la conduzione di Vladimir Luxuria ma il resto ha rappresentato unflop. C’è chi sostiene che sia tutto preparato, anche il vincitore. Intanto arriva une poi chiusura anticipata. Non c’è verso di migliorare anche di poco la situazione, ogni tentativo attuato dalla grande squadra del reality sulla sopravvivenza in Honduras è parso portare sfortuna a L’dei2024 che pare non sopravviverà a lungo. In parallelo con il gossip, sull’ennesimo e presunto, pure lain anticipo.dei, une chiusura anticipata: cosa è venuto fuori Se qualche giorno fa il picco più tragico di ascolti era stato registrato al 15%, dopo la decima puntata de L’dei2024 la situazione è peggiorata e Vladimir Luxuria ha incassato una pessima sconfitta arrivando addirittura al 12% di share, qualcosa di mai visto probabilmente nella lunga storia del reality di Canale 5.