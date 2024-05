Ultimo weekend maggio con piogge e acquazzoni

Le anticipazioni della puntata di oggi 24 maggio di Coming Soon Time, in onda alle 13:35 sulle frequenze di Radio Radio (radio e tv) e con diverse repliche nel corso del weekend. comingsoon

Ultimo weekend stagionale in compagnia di “Verissimo”, sabato 25 e domenica 26 maggio, alle ore 16.30 su Canale5, condotto da Silvia Toffanin. Sabato: In esclusiva, prima intervista per la tv italiana per Gigi D’Agostino, il capitano della musica dance, rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute e ora pronto a far ballare nuovamente il suo pubblico.

metropolitanmagazine