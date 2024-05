Ultime notizie Calcio Estero | l’Arabia Saudita spaventa il Milan - Xavi-Barcellona è addio

Settimo Memorial “Mauro Tartaglia” a Melfi, ospite il figlio di Gigi Riva - Settimo Memorial “Mauro Tartaglia” a Melfi, ospite il figlio di Gigi Riva - Sabato 25 maggio, alle ore 17.30, presso il centro culturale “Nitti” di Melfi (vico S. Pietro snc), è in programma il Memorial “Mauro Tartaglia”, giunto alla settima edizione, organizzato dal Toro clu ... toronews

Europei di calcio, gli hacker usano l'IA per le truffe online - Europei di calcio, gli hacker usano l'IA per le truffe online - A ridosso di uno dei maggiori eventi sportivi di quest'anno, gli europei di calcio, che si svolgeranno in Germania tra il 14 giugno e il 14 luglio, le minacce informatiche sono in aumento. (ANSA) ... ansa

Premiati i protagonisti del campionato amatoriale di calcio organizzato da UISP Senigallia - Premiati i protagonisti del campionato amatoriale di calcio organizzato da UISP Senigallia - Ultimo atto della stagione calcistica targata Uisp Senigallia dove lo scorso lunedì, presso gli impianti sportivi delle Saline, si sono svolte le premiazioni del Campionato Dilettanti calcio a 11 ... senigallianotizie