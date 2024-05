Ultima Generazione | Solidarietà ai Giornalisti Portati in Cella

(Di venerdì 24 maggio 2024): L’oppressione del governo sale di grado e trasforma la democrazia in democratura Roma, 24 maggio 2024 – La strategia del governo è sempre più evidente: trasformare la democrazia repubblicana in una democratura sul modello Orban ungherese, da sempre punto di riferimento politico ed ideale della Meloni. Non è la prima volta che inell’esercizio del proprio lavoro, documentando le azioni di, subiscono intimidazioni e fermi da parte della polizia. A Padova, a Palazzo Zabarella lo scorso 12 aprile e a Messina il 6 novembre 2023. L’episodio di ieri a Roma nei confronti deiAngela Nittoli de Il Fatto Quotidiano, Massimo Barsoum del Corriere della Sera e il freelance Roberto Di Matteo, segna però il punto di non ritorno di un governo che non ha più niente di democratico ed ha iniziato a praticare i metodi dei regimi autoritari.

