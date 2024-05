Ultima Generazione | L’oppressione del governo sale di grado e trasforma la democrazia in democratura Domani in piazza a Roma

(Di venerdì 24 maggio 2024) “La strategia delè sempre più evidente:re larepubblicana in unasul modello Orban ungherese, da sempre punto di riferimento politico ed ideale della Meloni. Non è la prima volta che i giornalisti nell’esercizio del proprio lavoro, documentando le azioni di, subiscono intimidazioni e fermi da parte della polizia”.: “Un trattamento ingiustificato, con un chiaro fine intimidatorio, quello riservato ieri ai giornalisti fermati dalla Polizia” Dopo diversi precedenti, scrivono gli attivisti diin una nota diffusa oggi, “L’episodio di ieri anei confronti dei giornalisti Angela Nittoli de Il Fatto Quotidiano, Massimo Barsoum del Corriere della Sera, e il freelance Roberto Di Matteo, segna però il punto di non ritorno di unche non ha più niente di democratico ed ha iniziato a praticare i metodi dei regimi autoritari.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di aver “deciso di continuare alla guida del governo di Spagna”. “Ho deciso di andare avanti con più forza alla guida del governo di Spagna”, ha detto Sanchez, che ha annunciato la decisione al re Felipe VI, dopo 5 giorni di suspence per “una pausa di riflessione“, in cui si è ritirato dalla vita pubblica, dopo una campagna “senza precedenti” mossa dalla destra e dall’estrema destra contro sua moglie, Begona Gomez, diretta a suo dire “a distruggere lui e il suo governo”. ilfattoquotidiano

Il disegno della destra al governo di stravolgere l’ordine democratico non è concepito solo attraverso l’elezione diretta del Presidente del Consiglio trasformandolo in un capo (capa) assoluto. Occorre mettere in fila tutti i diversi contenuti per avere un quadro complessivo e comprenderne la natura destabilizzante nei confronti della Costituzione. ilfattoquotidiano

